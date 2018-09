Van den Hoogenband: Zou enorme eer zijn om chef de mission te worden

WK Judo Grol uitgescha­keld op WK, Meyer verliest in de herkansing

26 september Henk Grol is in de tweede ronde van de WK judo uitgeschakeld. De judoka die sinds de Olympische Spelen van Rio uitkomt in de klasse boven 100 kilogram werd met ippon verslagen door de Tsjech Lukas Krpalek. ,,Deze jongen doet gewoon mee om de titel vandaag. Tussen hem en mij is het gewoon stuivertje wisselen. Helaas nu in mijn nadeel.”