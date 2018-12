Van der Breggen laat Sportgala schieten: ‘Het is ongemakkelijk’

,,Ik heb het niet zo op verkiezingen. Wéér een competitie. Dit zijn de besten, en wie is daar dan weer de allerbeste van? Ik word daar een beetje moe van", zegt Van der Breggen in NRC. ,,Natuurlijk is het eervol, maar dat wil niet zeggen dat Annemiek van Vleuten de trofee voor Wielrenster van het Jaar niet had verdiend. Er zijn meer Nederlandse rensters die mooie dingen hebben gedaan. Ik vind het ongemakkelijk. Niet eerlijk."



Van der Breggen (28) is op trainingsstage in Spanje en heeft ervoor gekozen niet terug naar Amsterdam te vliegen. ,,Daar heb ik lang over nagedacht", zegt de renster, waarna ze de nadelen opsomt. ,,Je moet een mooie jurk hebben, want die wordt na afloop weer beoordeeld. Voor mezelf een jurk uitzoeken vind ik leuk, maar dat andere mensen gaan bepalen wat mooi is hoeft voor mij niet. Je gaat weer laat naar bed, je krijgt eten dat je niet wil, je wordt er moe van, en echt lol heb ik er ook niet in.”



Naast Van der Breggen zijn ook Jorien ter Mors, Annemiek van Vleuten en Suzanne Schulting genomineerd.