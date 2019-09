Van der Mark haalt na drie maanden weer het podium bij WK Superbike

Van der Mark beleefde begin juni een prachtig weekeinde in Jerez, waar hij eerst als tweede eindigde en de tweede race op zijn naam schreef. Twee weken later crashte hij op het circuit van Rimini. De Rotterdammer liep daarbij niet alleen een hersenschudding op, maar ook breuken in zijn rechteronderarm en pols en twee gebroken ribben. Van der Mark moest daardoor de races op Misano overslaan, maar begin juli maakte hij alweer zijn rentree op Donington Park.



Mede door de pijn aan zijn geopereerde pols vielen de resultaten aanvankelijk wat tegen. In Portugal liet Van der Mark echter zien dat hij weer helemaal terug is. Hij reed vanaf de tiende startplek naar het podium en nam daardoor de derde plaats in de WK-stand over van teamgenoot Alex Lowes. ,,Ik ben heel blij om in de eerste race na de zomerpauze terug op het podium te zijn”, zei Van der Mark. ,,Dit is een beloning voor al het harde werken.” Zondag staat de tweede race in de Algarve op het programma.



Rea leidt in het WK met 458 punten, de Spanjaard Alvaro Bautista staat tweede met 365 punten. Van der Mark heeft er 231.