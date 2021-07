Van der Mark sluit weekeinde in Assen af op de zesde plek

Motorcros­ser Jeffrey Herlings wint Grote Prijs van Italië

4 juli Motorcrosser Jeffrey Herlings (26) uit Geldrop heeft de Grote Prijs van Italië gewonnen. De Brabander stelde zijn eerste seizoenszege veilig met winst in de tweede manche op het kletsnatte en modderige circuit in Maggiora. Hij was in de eerste race op de zesde plek geëindigd.