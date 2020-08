Van der Mark verovert podiumplaats in Grand Prix Portimão

10.000 fans welkom bij DTM-races in Assen

7 augustus Bij de DTM-races in september in Assen zijn per dag maximaal 10.000 fans welkom. Zij worden verdeeld over zes tribunes. Normaal gesproken is er plaats voor 50.000 mensen per dag. ,,Maximaal 10.000 fans verdeeld over zes tribunes in de buitenlucht is verantwoord", zegt organisator Lee van Dam. Aanvankelijk was het de bedoeling dat, vanwege het coronavirus, helemaal geen mensen zouden worden toegelaten.