Van der Mark weer op podium Assen

Van der Mark was gisteren in de eerste race als tweede geëindigd achter Rae en ook in de race van vandaag was hij voortdurend in gevecht met de regerend kampioen, die evenals Van der Mark vaak boven zichzelf uitstijgt op het TT Circuit. Het duo streed om plek twee, want Sykes was niet bij te houden en reed met ruime voorsprong naar de overwinning.



De Nederlander, bezig aan zijn vierde seizoen in het kampioenschap van de zware motoren, had opnieuw een goede start. Hij slalomde naar voren in de eerste ronde van de achtste naar de derde plaats. Toen Rea hem na enkele ronden voorbij kwam, dook de Nederlander meteen in diens achterwiel. Heel even lukte het Van der Mark de Brit voorbij te gaan en lag hij tweede, maar Rea herstelde de pikorde al snel.