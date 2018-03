Van der Mark zevende in derde race WK superbike

Sterspeler Sean Simpson voor even terug bij de Trappers

11:18 De inmiddels 57-jarige Canadees werd in 2000 uitgeroepen tot de beste import in Nederland gedurende de laatste 35 jaar. Zondagmiddag is hij even terug in de Kruikenstad waar hij de ‘ceremonial puck drop’ verzorgt bij de derde play-off ontmoeting tussen Tilburg Trappers en Eisbären Regensburg.