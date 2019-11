Van der Poel dendert door en wint ook zijn achtste veldrit van seizoen

Lucinda Brand pakte eerder op de dag de zege bij de vrouwen, voor Ceylin del Carmen Alvarado. Annemarie Worst zorgde voor een geheel Nederlands podium door de Belgische wereldkampioene Sanne Cant en landgenote Yara Kastelijn voor te blijven.



,,Het was een sprintje bergop, daar kon ik goed mijn kracht in kwijt. Er stond een klein beetje wind tegen en dan komt toch mijn wegervaring om de hoek kijken”, zei Brand over haar gewonnen sprint tegen Alvarado. Het is na de zege in Niel haar tweede overwinning van dit seizoen.