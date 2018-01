Van der Poel fietst iedereen aan flarden op NK veldrijden

Mathieu van der Poel heeft opnieuw de nationale titel bij het veldrijden gewonnen. De 22-jarige renner van Beobank-Corendon was in Surhuisterveen veel te sterk voor de concurrentie. Van der Poel reed nagenoeg de gehele wedstrijd in zijn eentje op kop. Bekijk hier de samenvatting.