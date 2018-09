Van der Poel is na drukke zomer toe aan extra rust

Van der Poel pakte afgelopen weekend in het Zwitserse Lenzerheide nog brons op het WK mountainbike en schopte het zowel op de weg als op de bike tot nationaal kampioen. Eerder werd hij ook al Europees en Nederlands kampioen cyclocross en won hij de Boucles de la Mayenne, de Ronde van Limburg en twee etappes in de Noorse Arctic Race.



Concreet past Adrie’s jongste zoon voor de eerste manche van de Brico Cross, aanstaande zondag in Geraardsbergen, en de Amerikaanse ritten van de Wereldbeker in Waterloo (23 september) en Iowa City (29 september). Op de Berencross in Meulebeke (6 oktober) en de Hotondcross/GP Mario De Clercq in Ronse (7 oktober), allebei Brico Cross, is hij er opnieuw bij.