Van der Poel laat ook in Sint-Niklaas geen spaan heel van tegenstanders

,,Ze bleven achter me in het zand even haken. Ik hoorde de speaker zeggen dat Hermans een foutje maakte. Ik keek achter me en zag een mooi kloofje, toen heb ik doorgezet”, zei Van der Poel bij Sporza. ,,Het was een heel lastig rondje, je kan hier niet zomaar iemand uit je wiel rijden. Toen ik eenmaal een gaatje kreeg, besloot ik maar door te gaan.”



Het betekende voor Van der Poel de elfde overwinning in twaalf deelnames dit veldritseizoen. Alleen vorige week zaterdag in Ronse kwam iemand anders dan de wereldkampioen juichend over de streep: Toon Aerts. Een dag later stelde Van der Poel overigens orde op zaken door de Duivencross te winnen en ook vandaag stond er dus als vanouds geen maat op de Nederlander.