Van der Poel ook in Koksijde met kop en schouders de beste

Van der Poel vierde al zijn dertiende zege van dit seizoen en was ook in Koksijde ongenaakbaar. Hij toonde vooral zijn klasse op de zandstroken. Waar de anderen telkens moesten afstappen, bleef de Brabander gewoon in het zadel doortrappen. ,,Dit is een van mijn favoriete crossen. Ik ben altijd gemotiveerd als ik hier aan de start sta”, zei Van der Poel na de race op Sporza. ,,Het was niet makkelijk alleen op kop te rijden, want telkens als je op een zandstrook kwam, waren alle sporen weer weg. Dat was heel frustrerend.”