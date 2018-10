Van der Poel ook onnavolgbaar in Boom

Bekele: Ik moet mijn beste marathon nog lopen

15:53 Een icoon van de loopsport is zondagochtend de favoriet in de Amsterdam Marathon. Toch is Kenenisa Bekele, die in verschillende disciplines liefst 21 maal wereldkampioen werd en zes wereldrecords verbeterde, nog allesbehalve tevreden over zijn marathoncarrière. ,,Mijn beste marathon moet nog komen.”