Van der Reijken en Smidt mogen naar EK in Berlijn

Spijkers pakt met Nederland­se judoka's zilver op EK voor gemengde landen­teams

18:22 De Nederlandse judoploeg heeft het eerste EK voor gemengde landenteams met een zilveren medaille afgesloten. Oranje verloor in Jekaterinenburg de finale tegen Duitsland: 2-4. Tilburger Jur Spijkers moest in de laatste partij zijn meerdere erkennen in Sven Heinle.