Van der Stelt en Berga winnen schaatsmarathon Hoorn

Volvo Ocean Race AkzoNobel als vijfde binnen in Kaapstad

25 november Ruim achttien uur na de winnende boot Mapfre is ook Team AkzoNobel aangekomen in Kaapstad, het eindpunt van de tweede etappe in de Volvo Ocean Race. Schipper Simeon Tienpont meerde zijn zeiljacht als vijfde aan in de haven van de Zuid-Afrikaanse stad. Kort daarna arriveerden ook de laatste twee boten in Kaapstad.