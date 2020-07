Van der Weijden legt zich toe op triatlon: ‘Zin in zeg’

ISU: Schaatsge­meen­schap in shock door overlijden Van Ruijven

10 juli De internationale schaatsunie ISU heeft diep bedroefd gereageerd op het overlijden van shorttrackster Lara van Ruijven vanavond in Frankrijk. Lara was zeer geliefd bij haar teamgenoten, collega-shorttrackers en de fans. Eerbetonen van over de hele wereld komen binnen op social media, laat de schaatsunie weten.