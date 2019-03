Van Geffen voelt zich goed ondanks bizar reisschema

Ze heeft op zijn zachtst gezegd een wat afwijkende voorbereiding op de hervatting van de competitie gehad. Margot van Geffen (29) is sinds maandagavond terug van vijf dagen China, waar ze als aanvoerder van Nederland de gewonnen Pro League-wedstrijd (2-1) tegen dat land speelde.

Voordat de middenvelder uit Tilburg in het vliegtuig naar het verre oosten stapte was ze krap 48 uur terug van een tweeweekse Pro League-trip naar Noord- en Zuid-Amerika. En dan was ze eind januari en begin februari ook nog eens veertien dagen in Australië en Nieuw-Zeeland. Zwaar, zou je zeggen. Maar ondanks dat bizarre reisschema voelt Van Geffen zich best prima: ,,Het gaat met ups en downs. Vandaag was ik rond 12 uur ineens heel moe, maar nu voel ik me wel weer goed."

Gewoon doorgaan

Donderdag stond ze alweer op het veld bij Den Bosch en ze ziet geen reden waarom ze morgen niet mee zou doen tegen Hurley. ,,Op dit moment voel ik niet dat ik rust nodig heb. Ik bekijk het per dag. Ben ik dinsdag heel moe, dan bel ik Raoul (Ehren, de coach, red.) op en geef ik aan dat ik uit wil rusten. Die vrijheid heb ik gelukkig. Maar zoals het er nu uitziet zijn mijn eerste vrije dagen pas in juli."

Maar hoe verwerk je al die verre reizen zo snel achter elkaar? En wat te denken van de tientallen nieuwe indrukken die je in zo'n korte tijd opdoet? Wanneer zegt je lichaam dat het genoeg is? ,,Je wordt tijdens dit soort trips heel erg geleefd. Pas later sta je er bij stil wat je precies gedaan hebt. Zoals nu, ook omdat veel mensen tegen me zeggen: wow, was dat niet enorm zwaar? Dan pas besef je dat het niet niks was." Maar naar eigen zeggen heeft ze de Pro League-campagne goed verteerd. ,,Natuurlijk was het pittig, maar ik sta er eigenlijk wel versteld van hoeveel ik aankan."

Nu ze weer geland is, is Van Geffen blij dat ze thuis is en dat de komende weken wat meer structuur hebben. Hockeymoe is ze allerminst. ,,De komende weken hoeven we ook nog niet te pieken, dus kan ik rustig opbouwen richting Europa Cup en play-offs."