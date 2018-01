Van Gorkom zeer ernstig gewond na trainingsongeval op Papendal

Van Gorkom is na het ongeval met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De zilveren medaillewinnaar van de Spelen in Rio heeft gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren. Hij wordt op dit moment in slaap gehouden.

Het ongeluk is dinsdag al gebeurd, de wielerbond bracht het bericht woensdag naar buiten. Van Gorkom kwam hard ten val aan het begin van de training, onderaan de startheuvel. De 27-jarige geboren Doetinchemmer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bondscoach Bas de Bever: ,,De nationale selectie is in gedachten bij Jelle, zijn vriendin en zijn familie. Laten we hen nu vooral rust en privacy gunnen."

Jochem Schellens, directeur van Sportcentrum Papendal, reageerde geschokt. ,,Het is een verschrikkelijk ongeval en op dit moment zijn we vooral met onze gedachten bij Jelle van Gorkom, zijn vriendin en zijn familie. We wensen hen alle sterkte in de komende periode."

Van Gorkom deed mee op de Olympische Spelen in Londen 2012, maar daar strandde hij in de kwartfinales. Zijn grote doorbraak volgde in 2015 met het zilver op het WK in Zolder. Eind van dat succesvolle jaar brak hij zijn beide sleutelbenen en in maart 2016 brak hij er opnieuw een. Desondanks wist hij zich te plaatsen voor de Spelen van Rio de Janeiro, waar hij stuntte met zilver.