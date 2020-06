Van Kalmthout over crash bij debuut IndyCar: ‘Ik voelde me zó slecht’

Door Arjan Schouten



Geen oog dicht deed hij, na zijn eerste dag als IndyCar-coureur. Jaren had Hoofddorper Rinus van Kalmthout van zijn Amerikaanse debuut gedroomd. Maar zijn vuurdoop op de Texas Motor Speedway in Fort Worth verliep uiterst beroerd.



Na een crash in de training, miste hij de kwalificatie. En na een start van achteraan was zijn race na 38 rondes alweer klaar door een tweede schuiver. ,,Ik voelde me zó slecht’’, bekent Van Kalmthout over de telefoon vanuit Indianapolis. ,,Ook naar het team toe, die hadden allemaal keihard voor me gewerkt om na die training de auto weer op tijd klaar te maken voor de race. En al dat geld van de schade, dat krijg je niet meer terug…. Nee, ik had iedereen wel een beter begin gegund.’’