Van Kasteren ziet slagveld in zesde Dakar-etappe: ‘Waypoint niet te halen in het donker’

,,We zijn tevreden dat we er zijn. We hebben genoeg meegemaakt en als het goed is hadden we vandaag de moeilijkste duinen in deze Dakar Rally”, stelde Van Kasteren na afloop in het bivak. ,,Het meest vervelende moment was eigenlijk bij een rivierbedding. De organisatie greep daar in en liet maar één deelnemer tegelijk doorheen gaan. Daar stonden natuurlijk veel equipes te wachten. Het was echter niet zo dat je op volgorde van aankomst door de bedding mocht, maar meer dat de brutaalste het eerste mocht. Dat leverde natuurlijk de nodige duw- en scheldpartijen op. Wij hebben daar een beetje onze beurt afgewacht, maar dat kost tijd.”