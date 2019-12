Van Praag biedt excuses aan voor opmerking over dakramp FC Twente

Op zijn twitteraccount schrijft Van Praag: ,,Ik wil aan iedereen graag mijn welgemeende excuses aanbieden voor mijn opmerking over het stadion dak van FC Twente. Ik heb het niet gezegd zoals ik dat eigenlijk wilde en bedoelde en dat was dom van me. Het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan.”



In het radioprogramma ging het gisteren over de situatie in Qatar. Volgens de Britse krant The Guardian komen er jaarlijks honderden mannen tussen de 25 en 35 jaar om bij de bouw. Van Praag trekt dat onderzoek in twijfel en vindt de kritiek op Ajax en PSV, die op trainingskamp gaan naar Qatar, hypocriet. ,,Ik ben op bezoek geweest bij de voorzitter van de FIFA, om mijn opvolger voor te stellen. Hij begon ook over Qatar. Hij vertelde mij dat het aantal doden in Qatar veel lager ligt. In elk geval niet een paar honderd, maar rond de twintig. Wat is de waarheid? Bij FC Twente is ook een dak ingestort en daarbij zijn geloof ik ook mensen gewond geraakt.”