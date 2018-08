Van Rijsselberghe neemt de leiding op WK

Zwemvrien­din­nen zien dagdromen uitkomen met goud en brons

14:42 In de auto op weg naar de Europese titelstrijd op de 10 kilometer in Loch Lomond zaten Sharon van Rouwendaal en Esmee Vermeulen vanochtend wat te dagdromen. ,,We hadden het erover hoe gaaf het zou zijn als we met z’n tweeën op het podium zouden staan”, vertelde Esmee Vermeulen. Enkele uren later ging de wens van de twee vriendinnen in vervulling.