Van Ruijven in kritieke toestand in Frans ziekenhuis

Van Ruijven was met de nationale selectie op hoogtestage in Font Romeu in de Franse Pyreneeën. Vanwege gezondheidsklachten werd ze eind vorige week in het ziekenhuis van Perpignan opgenomen. Afgelopen weekeinde verslechterde haar situatie. De Naaldwijkse (27) ligt momenteel op de intensive care. Haar situatie is ‘stabiel, maar kritiek’. Bondscoach Jeroen Otter was gisteren de hele dag in het ziekenhuis, zo meldt de schaatsbond. Om privacyredenen en na overleg met de familie kon die verder geen details geven over de situatie.