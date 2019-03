Van Ruijven in tranen na eerste wereldtitel ooit, Schulting brons

Door Rik Spekenbrink



Het is de eerste mondiale hoofdprijs voor Van Ruijven. Ze plaatste zich na twee penalties op vrijdag op de twee andere afstanden niet voor de halve finales, waardoor ze moet afwachten of ze morgen de superfinale mag rijden. Samen met de Koreaanse Choi, die de 1500 meter won, gaat Van Ruijven na twee afstanden aan de leiding in het algemeen klassement van de WK in Sofia. ,,Ik ben zó blij", zei Van Ruijven voor de camera's van de NOS waarna ze in tranen uitbarstte.



In eerste instantie dacht Van Ruijven dat ze genoegen moest nemen met zilver, maar door de penalty voor Valcepina mocht de Nederlandse zich de eerste Nederlandse vrouw ooit noemen die een wereldtitel pakt bij het shorttrack. ,,Echt onbeschrijfelijk. Ik ben er heel emotioneel van. Ik wist dat het er in zat, maar het was heel spannend. Ik vond het jammer dat ik niet juichend over de finish kwam. Ik dacht 'shit, ik mis goud'. Maar ze kreeg toch nog een straf.”