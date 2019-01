Van Velthoven en De Witte lopen limieten EK indoor

Judoka Van Dijke slaat toe in laatste seconde in Israël

25 januari Judoka Sanne van Dijke (23, foto) heeft bij de Grand Prix van Tel Aviv brons behaald in de klasse tot 70 kilogram. De als eerste geplaatste Heeswijkse verloor in de kwartfinale, maar knokte zich terug via de herkansingen. In de strijd om plek drie won Van Dijke van de Spaan-se Sara Rodriguez.