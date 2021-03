Van Zundert laat het ook zien in de WK-finale: ‘Top-16 had ik nooit verwacht’

Thuis in Brussel wist Joan Haanappel niet wat ze zag. ‘Gaat het dan eindelijk gebeuren’, dacht het 80-jarige schaatsicoon ontroerd na het zien van de vrije kür van haar pupil Lindsay van Zundert. Na jarenlang van vergeefs trekken en sleuren is er in Nederland eindelijk een talent opgestaan, die het in zich heeft om mee te doen in de mondiale top van het kunstschaatsen.