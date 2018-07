Varenhorst moet EK beachvolleybal in eigen land mogelijk missen

Tilburger Van Riel wil kapot over de finish komen in WK-finale: 'Moet het nu laten zien'

11 juli Eigenlijk was Robin van Riel al tevreden als hij op de WK onder 20 in het Finse Tampere de finale op de 1500 meter zou halen. Nu het zover is, wil de 18-jarige atleet van Attila donderdag laten zien wat hij in zijn mars heeft. ,,Ik wil helemaal kapot over de finish komen."