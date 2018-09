‘VDH’ de man voor Tokio 2020

Door Rik Spekenbrink



‘Ik wil nog een keer een deuk in het heelal slaan’, luidde de kop boven een interview met Pieter van den Hoogenband, in juni in deze krant. De drievoudige olympisch kampioen vertelde onder meer over het leven dat hij leidt sinds hij tien jaar geleden de zwembroek opborg. Als bedrijfsadviseur houdt hij kantoor aan huis. ‘VDH’ heeft een handvol ambassadeurschappen, is toernooidirecteur van de FINA World Cup in Eindhoven, doet wat tv-werk, was chef van de Jeugd Olympische Spelen, zit in de Nationale Sportraad. Een fraai pallet aan functies. Maar of Van den Hoogenband na zijn zwemcarrière écht zijn roeping heeft gevonden, vroeg hij zichzelf ook hardop af.