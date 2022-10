Verbazing over vroegtijdig einde W Series-seizoen: ‘Dit is een grote teleurstelling’

Triatlete Elianne Huitema belandde in een nachtmer­rie: ‘Het maakte niemand wat uit hoe ik me voelde’

Ze werd vernederd, uitgekafferd. Mocht geen vrienden hebben, geen studie volgen. Belandde vanwege een uitdroging bijna in het ziekenhuis. Voor de 24-jarige Elianne Huitema, de talentvolle triatlete uit Sint Jansklooster, liep haar verblijf op het nationaal trainingscentrum (NTC) in Sittard uit op een regelrechte nachtmerrie. Uit angst hield ze haar mond. Nu is het tijd voor de waarheid. ,,Alleen door mijn gevoel uit te zetten, kon ik overleven.”

