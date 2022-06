‘Verbazingwekkende’ Stephen Curry zet Warriors weer naast Celtics in NBA-finale

Vooral dankzij de 34-jarige Amerikaan is de stand in de finale weer in evenwicht: 2-2. De basketballers van de Celtics wonnen het eerste en het derde duel, maar de Warriors herstelden zich steeds direct daarna. Wedstrijd vijf vindt maandag plaats in San Francisco, drie dagen later is het zesde duel in Boston. Als een zevende wedstrijd nodig is, dan wordt die volgende week zondag in San Francisco gespeeld.