Verhoeven boos tijdens persconferentie door ‘aandachtszoeker’ Gerges

Perfecte Caruso leidt Heroes naar laatste zege van 2019

10:34 Heroes Den Bosch heeft op bezoek bij BAL Weert zijn laatste wedstrijd van 2019 gewonnen. De Bosschenaren hadden het alleen in het tweede kwart lastig. Henry Caruso speelde een perfecte wedstrijd: hij schoot al zijn schoten, ook vrije worpen, raak en was daarmee één van de bepalende spelers. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 54-77.