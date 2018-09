Verkeerde landing kostte Andringa het WK: 'Ik weet niet wat ik zie'

Door Rik Spekenbrink



Hij gaat van de dokter naar het ziekenhuis naar de fysiotherapeut naar de sportschool. ,,Best druk”, zegt Robbert Andringa (28), een beetje cynisch. Hij revalideert bij zijn club Olsztyn in Polen van een gebroken middenvoetsbeentje. Die blessure, vorige maand opgelopen, zorgde ervoor dat hij het WK volleybal deze weken vanaf de televisie bekijkt. Of dat niet al lastig genoeg is, ziet hij zijn ploeggenoten ook nog excelleren. ,,Het voelt dubbel, inderdaad. Hartstikke gaaf natuurlijk, dat succes. Mooi om te zien dat die jongens met wie je zo lang hebt opgetrokken het goed doen. Aan de andere kant denk je steeds: fuck, daar had ik zelf willen staan. Ik heb er ook lang voor getraind.”



Het was een onschuldig incidentje op de training. Een verkeerde landing, een ‘tikje’, het gebeurt volleyballers met enige regelmaat. ,,Ik kon ook nog gewoon lopen. Echt pijn had ik niet, het was wat gevoelig.” Voor de zekerheid werd toch een foto gemaakt, die de botbreuk genadeloos vastlegde. ,,Eerst dacht ik aan de oefentrip naar Brazilië die we een dag later zouden maken. Toch hét land waar je als volleyballer een keer gespeeld wil hebben. Snel daarna kwam het besef dat ik ook het WK zou missen.”