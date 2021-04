Verkerk na mislopen derde Spelen: ‘Einde carrière is eng dichtbij’

,,Ik neem nu even de tijd om te bedenken wat ik nog wil en ga doen. Het moment om mijn mooie judocarrière af te sluiten is eng dichtbij. En dat is oké. To be continued...”, schreef Verkerk op Twitter. Guusje Steenhuis (28) heeft van de judobond de voorkeur gekregen boven haar en komt in Tokio namens Nederland uit in de klasse tot 78 kilogram. Een selectiecommissie oordeelde dat Steenhuis op basis van haar resultaten in de afgelopen drie jaar meer aanspraak maakt op het olympische ticket dan Verkerk.