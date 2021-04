Verkerk wacht zware concurrentiestrijd: 'Het keiharde is dat Guus en ik kunnen allebei medaille kunnen pakken’

Márquez afwezig Viñales snelt naar zege in openingsra­ce MotoGP

28 maart Maverick Viñales heeft de openingsrace van het nieuwe seizoen in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Spaanse motorcoureur ging bij de Grand Prix van Qatar met zijn Yamaha als eerste over de finish. De Fransman Johann Zarco eindigde op Ducati als tweede en de Italiaan Francesco Bagnaia, die van pole was vertrokken, kwam eveneens met een Ducati als derde over de finish.