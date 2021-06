Verrassingen in NBA: topclubs op rand van uitschakeling in play-offs

De ‘Sixers’ gaven voor eigen publiek tegen Atlanta Hawks een voorsprong van maar liefst 26 punten uit handen. De Hawks wonnen vooral dankzij een sterk laatste kwart met 109-106 en hebben nog maar één zege nodig om de finale te bereiken van de play-offs in het oosten. Ze kunnen het vrijdag in eigen huis afmaken. Trae Young blonk met 39 punten weer uit bij de ploeg uit Atlanta, die in de reguliere competitie op de vijfde plaats was geëindigd. Philadelphia 76ers was de beste ploeg in het oosten met 49 overwinningen tegenover 23 nederlagen.