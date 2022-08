Verspringer Marquis Dendy steelt met modieus vissershoedje de show in Monaco

Sifan Hassan zesde op 5000 meter bij WK atletiek: ‘Ik heb mijn lesje geleerd: ik moet heel hard trainen’

Met vernuft en durf probeerde Sifan Hassan in de laatste ronde van de 5000 meter naar de wereldtitel te lopen. Maar in de laatste honderd meter liepen haar benen vol en kwamen liefst vijf vrouwen langszij. Ze houdt geen medaille over aan dit toernooi. ,,Ik wist dat dit kon gebeuren.”

24 juli