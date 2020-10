Verwarring bij sportbonden over coronaregels

EK in Poznan Gouden medaillere­gen voor Nederland op EK roeien

11 oktober De Nederlandse roeiploeg heeft maar liefst zeven gouden medailles veroverd bij de Europese kampioenschappen in Poznan. De laatste keer dat een land zoveel titels pakte op een EK, was de Sovjet-Unie in 1965. De finaledag op het Poolse water leverde Oranje ook één keer zilver en twee keer brons op.