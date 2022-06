Vier ex-topturnsters ontsnapt uit de machtsgreep

Sørum en Mol na olympisch goud nu ook wereldkam­pi­oen

De regerend olympisch kampioenen beachvolleybal Christian Sørum en Anders Mol uit Noorwegen hebben voor het eerst de wereldtitel veroverd. De Noren versloegen in de finale in Rome het Braziliaanse duo Renato en Vitor Felipe in twee sets: 21-15 21-16.

19 juni