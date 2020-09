Vincent Wevers terug in de turnhal: ‘We moeten geen tien nieuwe slachtoffers creëren’

Extra toezichtVincent Wevers is terug in de turnzaal. Op ‘neutraal’ terrein in Nijmegen mag hij zijn dochter en olympisch kampioene Sanne Wevers weer trainen. ,,Blij? Dat is een verkeerd woord.”

Door Marcel Luyckx



‘Veel plezier’ wenst iemand Vincent Wevers toe voordat hij de trappen in de Nijmeegse SportQube afdaalt voor de eerste training van het olympisch traject 2.0. ,,Plezier? Laten we eerst maar eens beginnen. Natuurlijk proberen we ons plezier terug te vinden”, antwoordt de turncoach droogjes.

Voor zijn gevoel had hij de afgelopen vijf weken huisarrest in Oldenzaal. Gymnastiekbond KNGU had het topsportprogramma voor de turnsters abrupt stilgezet en Wevers en bondscoach Gerben Wiersma op non-actief gezet. Wevers was niet langer welkom bij de dagelijkse trainingen van zijn dochters Sanne en Lieke in het Epke Zonderland Trainingscentrum. Ook zijn naam viel een aantal keren als oud-turnsters leegliepen over fysieke en mentale mishandeling.

Andere cultuur

,,Nee, ik heb me niet herkend in die aantijgingen. Zeker niet in schoppen en slaan. Dat we vroeger op een andere manier trainden en dat de cultuur anders was, is duidelijk. Met de wetenschap van nu zou ik het toen zeker anders hebben gedaan. Maar als je het maatschappelijk breder trekt: de dokter doet het nu ook anders dan vijftien jaar geleden en de leraar voor de klas staat er ook anders in. De maatschappij gaat door. Daar moet je in mee.”

Quote Je probeert ook op een afstand in de zaal training te geven. Maar ik heb nooit de woorden ‘dikke koe’ in mijn mond genomen Vincent Wevers ,,De cultuur was harder”, erkent Wevers. ,,Ik wil je meenemen in wat voor soort trainer ik ben. Ik ben heel erg gepassioneerd. Ik wil iedereen in de zaal beter maken. Het maximale uit elk persoon halen. Daar ging ik 100 procent voor. Dan heb je een heel drukke job. Je vliegt van hot naar her. Dan gaat het soms in heel korte zinnetjes: je moet dit doen en dat doen. En dan weer door naar de volgende. Je probeert ook op een afstand in de zaal training te geven. Als dat ervaren wordt als verbaal aanwezig zijn, ja dat is zo. Maar ik heb nooit de woorden ‘dikke koe’ in mijn mond genomen. Dat is in mijn zaal nooit geroepen. Dan is er nog het gewichtverhaal. Het veelvuldig wegen was niet met de verkeerde bedoelingen, maar om te kijken of de belastbaarheid van de turnsters in balans was. Of de curve van groter en zwaarder worden, klopte. Pas later kom je erachter hoeveel impact dat heeft gehad op turnsters. Dat ze daar nu nog mee worstelen, daar heb ik spijt van.”

Zwartste periode

,,Die vijf weken thuis voelden niet goed”, zo kijkt Wevers terug op de zwartste periode in zijn trainerscarrière. ,,Het was niet zoals een vakantie. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Het houdt je de hele dag bezig.”

Of hij blij is dat hij weer met zijn turnsters aan de slag kan? ,,Blij is een verkeerd woord. Ik ben blij voor de turnsters dat we het proces weer op kunnen starten. Dat geeft mij het gevoel dat we weer richting Tokio kunnen denken. Dat is belangrijk voor de tien turnsters in de Oranje-selectie.”

Volledig scherm © ANP

Dolksteek

De KNGU kondigde dinsdag de terugkeer van een aantal in opspraak geraakte coaches in de turnzaal. Tot grote ontzetting van slachtoffers van misstanden in de turnsport. Zij spraken van een trap na, van een dolksteek in de rug. Geconfronteerd met die reacties zegt Wevers: ,,Ik weet dat de KNGU er alles aan doet om de slachtoffers tegemoet te komen. Naar iedereen die zich meldt wordt geluisterd. Ook NOC*NSF reikt hen een hand. Je moet het een los zien van het ander. Deze tien turnsters van TeamNL zijn bezig met een proces om de Spelen te halen. We moeten niet weer tien nieuwe slachtoffers creëren, omdat ze hun training niet kunnen volgen. Deze tien kun je niet de dupe laten worden van wat er in het verleden is gebeurd.”

Heeft Wevers overwogen om uit de trainingszaal weg te blijven tot december, wanneer de commissie Olfers verwacht het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag af te ronden? ,,Deze stap is in samenspraak met het ISR (Instituut Sportrechtspraak, red.). Het ISR bepaalt wat ik wel en niet mag. Het heeft het KNGU-bestuur geadviseerd dat ik met de TeamNL-sporters weer de zaal in mag. Daarbuiten mag ik geen contact hebben met leden en oud-leden van de KNGU, omdat dat het onderzoek zou kunnen beïnvloeden.”

Met extra toezicht in de zaal zegt hij geen moeite te hebben. ,,We hebben niets te verbergen. Iedereen is welkom.”

