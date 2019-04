Virtuele kampioen Leigh mag in het echt racen

VIDEO Trap­pers-spe­ler Bruijsten vol vertrouwen: ‘Als we nu winnen, dan winnen we de serie’

18 april Het werd een spektakelstuk van jewelste afgelopen dinsdag op Stappegoor. Tilburg Trappers overleefde het eerste matchpoint tegen Herner door met 5-3 te winnen. Een stap in de goede richting, maar desalniettemin is het donderdagavond wederom do or die voor Trappers.