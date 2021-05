Visser loopt twee maanden voor Spelen een hamstringblessure op

Dakar Rally ook in 2021 en 2022 in het zand van Sau­di-Ara­bië

11 mei De Dakar Rally zal in 2022 net als in de twee voorgaande jaren volledig worden afgewerkt in Saudi-Arabië. De befaamde rally zal vertrekken in Ha’il in het noorden van het land op 2 januari en finishen in de westelijke stad Jeddah op 14 januari. Op 8 januari is er een rustdag in hoofdstad Riyadh.