Visser stopt als international na brons op EK

VideoDe tranen bij Maura Visser biggelden tijdens het Wilhelmus al over haar wangen. Het waren de emoties in de wetenschap dat de 33-jarige handbalster in de sportarena van Bercy haar laatste interland ging spelen. ,,Het is een droom dat ik kan afsluiten met brons’', zei ze op Ziggo Sport na overwinning op Roemenië (24-20) op het EK. Dochtertje Mexie had ze al in haar armen.