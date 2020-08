Visser troeft ‘echte’ sprinters af op weg naar nationale titel

Visser was vooraf niet de uitgesproken favoriete. Die eer was gegund aan Van Hunenstijn, die erkend sprintster is en zelfs al zeker is van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio op de 100 meter. Maar Visser verkeert in grootse vorm; ze won al drie internationale races op de 100 meter horden en is met 12,68 snelste van dit jaar in de wereld. Dat ze ook aan pure snelheid heeft gewonnen, toonde ze aan op atletiekbaan Maarschalkerweerd, waar ze alle specialistes afroefde.

Visser, de Europees kampioene op de 60 meter horden en vorig jaar zesde in de WK-finale van de 100 meter horden, was zelf ook blij verrast met haar tiel, ook al ontbrak titelverdedigster Dafne Schippers op de 100 meter. De Utrechtse sprintdiva kiest op de NK voor de 200 meter. “Ik draai heel lekker en voelde ook wel dat het met de snelheid wel goed zit, maar ik had niet gerekend op deze mooie tijd. Ik ben gewoon in topvorm”, zei de kampioene na afloop. Ze mikt morgen ook op de titel op haar specialisme, de 100 horden, en kan dan een bijzondere dubbel binnenhalen. “Ik was vooral heel scherp in de eerste passen na de start en kon ook goed doorversnellen. Ik zit er lekker in, denk toch dat de extra trainingsperiode door de coronacrisis voor mij goed heeft uitgepakt.”

Net geen PR Van Gool, wel titel

Joris van Gool veroverde het goud bij de mannen op de 100 meter. Hij klokte 10,17, een honderdste boven zijn persoonlijk record. Van Gool was in de finale een klasse apart. Nummer twee, Keitharo Oosterwolde, noteerde 10,49. Netanel Dorothea pakte brons in 10,51.



Van Gool zag de klok langs de kant van de baan na zijn finish op 9,99 stilstaan en wilde al uit zijn bol gaan. ,,Maar ik realiseerde meteen dat die tijd niet kon kloppen. Dat voel je als sprinter. Ik profiteer hier van mijn vele trainingsarbeid; hard werken en niet opgeven, ook niet in een periode dat veel anderen het niet meer zagen zitten. Ik sta bekend als specialist op de 60 meter, maar ik kan steeds beter die snelheid de laatste 40 meter vasthouden. Ben inmiddels niet meer bang dat de anderen me in de laatste meters nog voorbijlopen. De vorm is nu zo goed, dat ik nog wel wat wedstrijden wil lopen en mijn persoonlijk record wil verbeteren.”