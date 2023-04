Volgend jaar eerste WK wegrace voor vrouwen in de motorsport: ‘Er was veel vraag naar’

Het nieuwe kampioenschap moet de toegankelijkheid van de sport verbreden voor vrouwen en de basis leggen voor een professioneel bestaan in de motorsport. ,,Voor het eerst sinds onze oprichting in 1904 bieden we een wereldkampioenschap aan vrouwen in het racen op circuits. Er was veel vraag naar”, zei voorzitter Jorge Viegas van de FIM. ,,We proberen vrouwen uit de hele wereld deel te laten nemen en het is echt de bedoeling dat vrouwen prof kunnen worden, dat ze een salaris gaan verdienen als motorcoureur.”