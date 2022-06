Volleyballers boeken ‘belangrijke’ zege op Duitsland: ‘Vochten voor ieder punt’

Aanvoerder Nimir Abdelaziz sloeg het winnende punt binnen en kwam uit op 31 punten, waarmee hij de topscorer was. ,,Na het verlies van de eerste set hebben we alles gegeven in de tweede”, zei Bennie Tuinstra. ,,We vochten voor ieder punt en wonnen alle lange rally’s. Daardoor konden we deze wedstrijd naar ons toe trekken. We spelen vooralsnog een goed toernooi. We wisten dat we kans hadden tegen Duitsland en dat deze wedstrijd heel belangrijk was, daarom hebben we er zo hard voor gevochten.”