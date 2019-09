Volleyballers herstellen zich tegen Estland knap van lesje tegen Polen

Nederland stelde in de eerste set nog teleur tegen Estland. Het spel van Oranje was onzuiver en voorspelbaar. In de tweede set kwam de thuisploeg beter in het ritme en mede dankzij de sterke service van Michaël Parkinson kon Nederland de stand in sets in evenwicht brengen. In de derde set zette de stijgende lijn in het spel van Oranje zich door en ook in de vierde set kon Estland niet meer onder de Nederlandse druk vandaan komen.