Volleyballers nemen afscheid met nederlaag tegen Italië

In de eerste set en derde set, met twee gemiste setpoints, was Oranje meer dan gelijkwaardig aan Italië. Het gastland was op de beslissende momenten echter net wat beter en slimmer.



Nederland wist vooraf al dat de zogenoemde Final Six niet meer haalbaar was. Concurrent Rusland won eerder op de dag in Milaan zoals verwacht van het uitgeschakelde Finland. De Europese kampioen zegevierde met 3-0 (25-17 25-19 25-22) en stelde daarmee achter Italië in poule E de tweede plaats veilig. De vier groepswinnaars en de twee beste nummers twee kwalificeerden zich voor de volgende WK-ronde.