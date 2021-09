Volleyballers op WK in Siberië tegen Argentinië, Egypte en Iran

De Nederlandse volleybalbond Nevobo kreeg vorige week te horen dat de huidige positie op de wereldranglijst (vijftiende) voldoende is voor deelname aan het evenement, dat in de zomer van 2022 in tien Russische steden wordt gehouden (26 augustus - 11 september). Het wordt het tweede opvolgende wereldkampioenschap waar het Nederlands mannenteam in actie komt. In 2018 eindigde Oranje als achtste.