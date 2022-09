Volleybalster Robin de Kruijf stopte bij Oranje: ‘Opeens realiseer je je dat je eigenlijk geen vrienden hebt’

Bij Hellen­doorn Rally kijkt iedereen naar debuut Jos Verstappen: ‘Max vindt het leuk dat ik er lol in heb’

Jos Verstappen is sinds dit jaar rallycoureur. Tijdens de Hellendoorn Rally – zijn eerste wedstrijd op Nederlandse bodem – spreekt de naam Verstappen het meest tot de verbeelding. Hij is in Hellendoorn veruit de populairste deelnemer.

18 september