Volleybalsters beginnen WK in eigen land met overtuigende zege op Kenia

Nederland werd vierde op het vorige WK in 2018, de beste prestatie van de vrouwenploeg tot nu toe. Nederland verloor toen in de halve finale met 3-1 van Servië, dat daarna ook voor het eerst wereldkampioen werd. In 1995 werden de Nederlandse vrouwen Europees kampioen, daarna volgde in 2007 nog winst van de World Grand Prix. Avital Selinger keerde twee jaar geleden terug als bondscoach, een functie die hij eerder van 2004 tot 2011 al had.



Het WK van dit jaar wordt gespeeld in Nederland en Polen. Naast het Gelredome in Arnhem zijn Ahoy Rotterdam en Omnisport in Apeldoorn de plekken waar gespeeld wordt in Nederland. Gdanks, Lodz en Gliwice zijn de drie Poolse speelsteden. Eerder vanavond begon het WK al in Polen, waar het andere gastland met 3-1 won van Kroatië.